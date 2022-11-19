Kayseri'de akılalmaz olay: Kavgaya desteğe geldi! Yanlışlıkla babasını ve kardeşini vurdu

Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Taksici ile çaycının alacak verecek kavgasında kan aktı. Kavga eden çaycı babasının yardımına gelen kişi, taksici yerine yanlışlıkla kendi babasını ve kardeşini vurdu.

Kayseri'nin Merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi'nde çay ocağı işleten M.Ç (57) ile taksi şoförü A.A arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç telefonla oğullarını arayarak yardıma gelmelerini istedi. Kısa sürede olay yerine gelen M.Ç'nin oğlu Ö.Ç yanında getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Taksici A.A'yı vurmak isteyen Ö.Ç yanlışlıkla babası M.Ç ile kardeşi F.Ç'yi vurdu. Ö.Ç'nin açtığı ateş sonucu taksi durağında da maddi hasar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Oğlunun açtığı ateşle yaralanan M.Ç ile diğer oğlu F.Ç ise olay yerinden araçla ayrılarak Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti.Kavgayı haber alarak olay yerine gelen M.Ç'nin yakınları burada yeniden taksici A.A'ya saldırdı. Polis kavgayı biber gazı sıkarak ayırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.