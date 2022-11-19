Bursa'da 3,5 milyonluk sahte çek operasyonu

Bursa ve İstanbul'da piyasadan sahte çeklerle 1 milyon değerinde ürün alan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 2,5 milyon liralık daha sahte çek ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, piyasadan sahte çeklerle milyonlarca liralik ürün alan çetenin izini sürdü.Bursa ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.A, H.H.Y, C.E, G.B ve S.K ve T.P'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 2,5 Milyon Liralık daha sahte çek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken, T.P, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.