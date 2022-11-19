AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstiklal Caddesi'nde kalleş saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Sözcü Ömer Çelik, "Kimse Türkiye'nin güven ülkesi olma durumunu değiştiremez" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstiklal Caddesi'nde alçak saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Kimse Türkiye'nin güven ülkesi olma durumunu değiştiremez. Birlik ve beraberlik duygusuyla mücadelemizi sürdüreceğiz.' dedi.AYRINTILAR GELİYOR...