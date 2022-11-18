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İstanbul dahil dokuz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Kasım hava durumu raporunu açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul, Kocaeli, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji bugün beklenen yağış nedeniyle İstanbul dahil 7 kente sarı, İzmir ve Balıkesir'e ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte il il hava durumu..

Ekleme: 18.11.2022 - 09:45 Güncelleme: 18.11.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul dahil dokuz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, (Denizli hariç) Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Van ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AYDIN °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Osmaniye çevreleri, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor

ADANA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara'nın güney ilçeleri ile Kırşehir çevrelerinin, akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Çok bulutlu

YOZGAT °C, 16°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Çok bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
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