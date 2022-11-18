İstanbul dahil dokuz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, (Denizli hariç) Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Van ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgârın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 23°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 22°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 20°CÇok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 24°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 16°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıAYDIN °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ °C, 19°CÇok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlıİZMİR °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Osmaniye çevreleri, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyorADANA °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 13°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıÇok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara'nın güney ilçeleri ile Kırşehir çevrelerinin, akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 17°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıKONYA °C, 17°CÇok bulutluYOZGAT °C, 16°CÇok bulutluÇok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 15°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 16°CÇok bulutluSİNOP °C, 18°CÇok bulutluZONGULDAK °C, 22°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıÇok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 17°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 22°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ELAZIĞ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlıERZURUM °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 9°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 9°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 15°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 16°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı