Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! 6 kişi yaralandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında orman kavşağında meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'e giden Alper Koç idaresindeki 10 GA 795 plakalı yolcu minibüsü, Çanakkale-İzmir kara yolundan Ayvacık istikametine dönmek isteyen İsmet Sevim yönetimindeki 34 VJ 4979 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada minibüs yan yatarken, otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kazada 2 sürücü ile minibüsteki yolculardan Adil Özbağcı, Meral Gökhan, Hüseyin Acar, Simgenur Alkan yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Ayvacık ile Ezine Devlet hastanelerine kaldırıldı. 6 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.