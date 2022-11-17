Taksim İstiklal'deki terör saldırısının failleri için hesap vakti: Terörist Ahlam Albashir 4 günü orada geçirdi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23) ve gözaltına alınan diğer suç ortaklarının adliyeye sevki başladı. Terörist Ahlam Albashir ve suç ortakları sağlık kontrolüne götürüldü. Ardından İstanbul Adalet Sarayı'na götürülecekler.Dört gündür gözaltına olan terörist Ahlam Albashir bu süreyi tek kişilik nezarethanede geçirdi. Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK, saldırının izlerini yok etmek için Ahlam Albashir'in infazının talimatını vermişti. Ahlam Albashir'in Yunanistan'a götürülüp bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'nda infaz edilmesinin planlandığı terör örgütü üyelerini yazışmalarında ortaya çıkmıştı.Geçtiğimiz Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve altı vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı bombalı hain terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23), İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından suç ortaklarıyla birlikte adliyeye sevk edilmek üzere...İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin titiz çalışması ve operasyonuyla 10.5 saatte yakalanan, dört gündür gözaltında olan ve tek kişilik nezarethanede tutulan terörist Ahlam Albashir ile birlikte 49 kişi daha gözaltına alınmıştı.Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK, saldırının izlerini yok etmek için dört günlük gözaltı süresini nezarethanede tek başına geçiren Ahlam Albashir'in infazının talimatını vermişti. Ahlam Albashir'in Yunanistan'a götürülüp bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'nda infaz edilmesinin planlandığı bölücü terör örgütü PKK üyelerinin yazışmalarında ortaya çıkmıştı. Kadın terörist Ahlam Albashir'in suç ortağı olan firari Bilal Hassan ise aranıyor.Kadın terörist Ahlam Albashir'in Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı olan Kanarya Mahallesi'nde yakalandığı Hücre Evi'nde dört cep telefonu ele geçirildiği ortaya çıktı. Kadın terörist Ahlam Albashir'in olay günü ve öncesinde kullandığı ve terör saldırısının talimatının verildiği değerlendirilen bir cep telefonunun da aralarında olduğu dört cep telefonu detaylı bir şekilde inceleniyor.Hücre Evi'nde ele geçirilen cep telefonlarından bazılarında yapılan ilk incelemelere göre yabancı hatların takılı olduğu tespit edildi.Hücre Evi'nde ayrıca üç bin 380 Amerikan Doları, beş bin 800 Euro, 10 bin lira nakit para, yedi adet Cumhuriyet Altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir adet kuru sıkı tabanca ve mermiler bulunduğu ortaya çıkmıştı.