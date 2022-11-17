Süleyman Soylu: 2 teröristten biri ölü ele geçirildi

Hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.Ülke genelinde teröristlere göz açtırmayan kahraman Türk askeri teröristler nefes aldırmıyor.Başarısına başarı kaçan Mehmetçik bir yeni başarıya daha imza attı.Konuya ilişkin güzel haberi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.Bakan Soylu, Muş'ta takibi yapılan 2 teröristen birinin ölü ele geçirildiğini duyurdu.Soylu, "İran sınırından Türkiye’ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli’ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto’da takibi yapılan 2 PKK’lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi.Allah, Kahraman Jandarma 'mızı korusun..." ifadelerini kullandı.