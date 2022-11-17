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Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

BDDK haftalık bülkeni yayınlandı ve buna göre bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 117,5 milyar lira oldu.

Ekleme: 17.11.2022 - 15:32 Güncelleme: 17.11.2022 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörünün kredi hacmi, 11 Kasım itibarıyla 78 milyar 127 milyon lira artarak 7 trilyon 117 milyar 517 milyon liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi yükseldi
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 39 milyar 390 milyon liradan 7 trilyon 117 milyar 517 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri tutarı 1 trilyon lirayı aştı
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Kasım itibarıyla 10 milyar 946 milyon lira artışla 1 trilyon 4 milyar 980 milyon liraya yükseldi.

355 milyar 595 milyon lira konut kredisi alındı
Söz konusu kredilerin 355 milyar 595 milyon lirası konut, 36 milyar 828 milyon lirası taşıt ve 612 milyar 557 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredileri arttı
AA'nın haerine göre, geçen hafta, taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 858 milyon lira artarak 909 milyar 689 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,7 yükselişle 376 milyar 861 milyon liraya ulaştı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 174 milyar 822 milyon lirası taksitli, 202 milyar 39 milyon lirası taksitsiz oldu.
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