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TBMM’de masa yumruklama tartışması...

Adalet Bakanlığı'nın 2023 bütçe görüşmeleri sırasında komisyonda süre tartışması yaşandı. Sözlü tartışma sırasında sinirlenen CHP Milletvekili Tuncay Özkan masayı yumrukladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ise, “Tabii, masanın üstüne de çıkabilirsiniz isterseniz” dedi.

Ekleme: 16.11.2022 - 00:43 Güncelleme: 16.11.2022 - 00:44 / Editör: Ozge Selin
TBMM’de masa yumruklama tartışması...
Adalet Bakanlığı'nın 2023 bütçe görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Bütçe görüşmeleri sırasında, Adalet Bakanlığının yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'ın 2023 yılı bütçeleri de görüşülecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sunumunun ardından milletvekilleri de bütçeye ilişkin görüş bildirdi. Bu sırada CHP Milletvekili Tuncay Özkan, usule ilişkin söz almak istedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz ise, 'Usule ilişkin üyemiz olmayanlara söz veremiyoruz, böyle bir usulümüz yok' diye cevap verdi.

Yılmaz'ın cevabı üzerine Özkan ise, Yılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinin adalet gibi bir konuda konuşma arzusunu beş dakika ile sınırladığını iddia etti.

Özkan'ın bu iddiası üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, 'Tam tersine, adalet konusunda herkesin daha hassas olması lazım, aynen katılıyorum dediğinize, adaleti konuşurken partiler arası eşitlik ve adalet konusunda çok daha eşit olmamız lazım' açıklamasında bulundu.
Yılmaz'ın, usul olarak Özkan'ın böyle bir hakkının olmadığını belirtmesi üzerine Özkan, 'Ben milletvekiliyim efendim, nasıl öyle bir hakkım yok' diye konuştu.

Özkan'ın konuşması sonrasında Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: 'Milletvekili olmanız 'İstediğim her şeyi keyfi olarak yaparım.' diye bir hak vermez size, lütfen. Dünyanın bütün parlamentoları kurallarla çalışırlar, milletvekili olabilirsiniz buna saygı duyuyoruz ama milletvekilleri, kural koyan bir kurumun üyeleri olarak kurallara çok daha hassas davranmak durumundadırlar, rica ediyorum. Bu kurum, kural koyan bir kurum; kural koyan bir kurumda kurallara çok daha hassas davranacağız, rica ediyorum, böyle bir usulümüz yok.'

Konuşmaların ardından Özkan, Yılmaz'a yönelik olarak, 'Açıkladığınız beş dakikayı vereceksiniz' ifadelerini kaydetti. Yılmaz ise, 'Hiç öyle bir hakkınız yok, hayır efendim, yok öyle bir şey' diye cevap verdi.

Yılmaz'ın cevabı üzerine Yılmaz'ı dava edeceğini söyleyen Özkan'a Yılmaz, 'İstediğinizi yapın' dedi. Konuşma sırasında sinirlenen CHP Milletvekili Tuncay Özkan, oturduğu masayı yumrukladı. Bunun üzerine Yılmaz, 'Yazık size! Masayı yumruklayarak mı temsil edeceksiniz?' sorusunu yöneltti. Sorunun üzerine Özkan, 'Size karşı masa da yumruklanır, dava da açılır' şeklinde konuştu.

Yılmaz ise Özkan'a, 'Tabii, masanın üstüne de çıkabilirsiniz isterseniz' şeklinde cevap verdi.
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