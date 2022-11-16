Taksim bombacısına yardım eden 'Hüsam' kod adlı terörist Azez’de yakalandı!

İstiklal Caddesi'nde altı kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda PKK’lı teröristlere yardım eden Hüsam kod adlı terörist Suriye Azez’de emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu’nda geçtiğimiz pazar günü saat: 16:13 sıralarında meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybedip 81 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıda PKK’lı teröristlere yardım eden Hüsam kod adlı terörist Suriye Azez’de yakalandı.SALDIRIYI YAPAN TERÖRİSTLE AYNI EVDE KALIYORDUHüsam kod adlı PKK’lı teröristin saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve saldırının Türkiye ayağının organizatörü Bilal Hassan ile birlikte aynı yerde kaldığı, teröristlere yardım yataklık ettiği tespit edildi.