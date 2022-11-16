İETT otobüsünün şoförü, yolcularla tartıştı

Bakırköy’den Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden İETT otobüsünün kadın şoförü ile gideceği durağı soran yolcu arasında tartışma çıktı. Sürücünün tavrı, yolcuları kızdırdı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki duraktan dün akşam saatlerinde otobüse binen çift, sürücüye ”Şirinevler'den geçer mi?” diye sordu.Bunun üzerine yolcu çift ile otobüsün kadın sürücüsü arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesiyle kadın sürücü, “Cehennemin dibine gitsinler, yeter be. Ben size amme hizmeti mi veriyorum?” dedi.Kadın sürücünün sözlerine diğer yolcular da tepki gösterdi.Bunu gören sürücü, yolculara kızdığını söyleyerek durakta yaklaşık 15 dakika bekleyip, ilerlemedi.Bir süre bekleyen sürücü daha sonra ilerledi.