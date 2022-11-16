Girdap operasyonu kapsamında Malatya'da 4 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde düzenlenen "Girdap" operasyonu kapsamında Malatya'da 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirilirken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ankara merkezli 50 ili kapsayan 'Girdap' operasyonu kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Baskınlarda hileli ve usulsüz yollarla bazı kişilere engelli sağlık raporu aldırdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirilirken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.