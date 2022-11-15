CHP ve İyi Parti arasındaki adaylık kavgası büyüyor: Engin Altay'dan Ağıralioğlu'na şok sözler!

2023 seçimleri yaklaşmaya devam ederken 6'lı masa ve İYİ Parti/CHP cephesinde adaylık krizi daha da derinleşiyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığını engellemek için perde arkasında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu devreye sokmaya çalıştığı bilinirken, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun geçtiğimiz günlerdeki açıklamaları da çok dikkat çekmişti.ENGİN ALTAY'DAN AĞIRALİOĞLU'NA ŞOK SÖZLER!İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun 'Biz CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanmıyoruz' çıkışına ise CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay'dan sert yanıt geldi.'BEN DEMEZDİM'Engin Altay, Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçlayarak, 'Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem' ifadelerini kullandı.Yavuz Ağıralioğlu 6'lı masa toplantısından 1 gün önce katıldığı TV programında Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olmadığının mesajını vermiş, ana muhalefet liderinin Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkmıştı.CHP'den gelen tepki üzerine İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Danışmanı Kürşad Zorlu devreye girerek, Ağıralioğlu'nun yaklaşımının şahsi olduğunu ifade etti ve tansiyonu düşürmeye çalıştı.