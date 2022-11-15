  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 19,33 - 19,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP ve İyi Parti arasındaki adaylık kavgası büyüyor: Engin Altay'dan Ağıralioğlu'na şok sözler!

Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı savaşı karşılıklı açıklama ve restleşmeler ile sürmeye devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için 'kazanamaz' vurgusu yapan İYİ Partili Ağıralioğlu'na, CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay'dan yanıt geldi. Altay, Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmakla suçladı.

Ekleme: 15.11.2022 - 23:06 Güncelleme: 15.11.2022 - 23:17 / Editör: Ozge Selin
CHP ve İyi Parti arasındaki adaylık kavgası büyüyor: Engin Altay'dan Ağıralioğlu'na şok sözler!
2023 seçimleri yaklaşmaya devam ederken 6'lı masa ve İYİ Parti/CHP cephesinde adaylık krizi daha da derinleşiyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığını engellemek için perde arkasında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu devreye sokmaya çalıştığı bilinirken, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun geçtiğimiz günlerdeki açıklamaları da çok dikkat çekmişti.

CHP ve İyi Parti arasındaki adaylık kavgası büyüyor: Engin Altay'dan Ağıralioğlu'na şok sözler!

ENGİN ALTAY'DAN AĞIRALİOĞLU'NA ŞOK SÖZLER!

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun 'Biz CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanmıyoruz' çıkışına ise CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay'dan sert yanıt geldi.

CHP ve İyi Parti arasındaki adaylık kavgası büyüyor: Engin Altay'dan Ağıralioğlu'na şok sözler!

'BEN DEMEZDİM'

Engin Altay, Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçlayarak, 'Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem' ifadelerini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu 6'lı masa toplantısından 1 gün önce katıldığı TV programında Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olmadığının mesajını vermiş, ana muhalefet liderinin Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkmıştı.

CHP'den gelen tepki üzerine İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Danışmanı Kürşad Zorlu devreye girerek, Ağıralioğlu'nun yaklaşımının şahsi olduğunu ifade etti ve tansiyonu düşürmeye çalıştı.
Polonya'da bir köye füze isabet etti: İki kişi hayatını kaybetti!
Pentagon: NATO'nun her karış toprağını koruyacağız
CHP ve İyi Parti arasındaki adaylık kavgası büyüyor: Engin Altay'dan Ağıralioğlu'na şok sözler!
Altılı Masa iyice karışacak! Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
İstiklal Caddesi'ndeki saldırı bölgesine çiçek bırakırken gülüşen İYİ Parti'lilere vatandaştan tepki! 'Utanın be ayıptır'
Eskişehir'de provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı!
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan sosyal medya provokatörlerinin kaçak göçmen yalanına yanıt! Hukuki süreç başlatılacak!
MHP'li İlçe Başkanı İlhan'dan 'İstiklal bombacısı ile görüştü' iddiasına açıklama: Bilgim ve rızam dışında adıma bir hat çıkarılmış
İTO Başkanı Avdagiç yeniden başkan seçildi!
Erdoğan-Biden görüşmesi Yunan basınında geniş merak uyandırdı !
Teröristin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi! Son bir hafta içerisinde telefonla iletişimi artmıştı...
Putin'e bir darbe daha: Gazprom'un hisselerine el koydular
Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkücü olan benim
Başkan Erdoğan'dan dünyaya uyarı: Yeni bir kriz ihtimali ile karşı karşıyayız
Bakan Kurum duyurdu: Türkiye adaylık başvurusunda bulundu
MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'cü Uğur Demirok tutuklandı
Teröristin PKK itirafını hasıraltı eden HDP'li Pervin Buldan Taksim saldırısına 'Seçim sürecini dizayn etme çabası' dedi
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana tepki: Siz teröristlere kucak açıyorsunuz
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin hücre evinden bunlar çıktı!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz
Sibirya soğukları kapıda: Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Sibirya soğukları kapıda: Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: 25 bin TL harcayarak balkonda 5 ayda yaptılar

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: 25 bin TL harcayarak balkonda 5 ayda yaptılar

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu