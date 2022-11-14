İstiklal'deki bombalı saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu: Yarım kalan hikayeler yürekleri yaktı

İstanbul’un en kalabalık semtlerinden biri olan Taksim İstiklal Cadde’sinde dün saat 16:20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırı; 6 kişiyi hayattan koparırken, 2’si ağır 81 kişinin de yaralanmasına neden oldu.Yaralananların 50'si hastanelerden taburcu olurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı” dedi. Hain saldırının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı.Bakan Soylu "Bu olayın sonunda hayatını kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy, İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar, Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan doğumlu. Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu. Rahmetli Rahman’a kavuştular. Şehit oldular. Allah peygamber efendimize komşu eylesin. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Ailelerine, yakınlarına, milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi. Hayatını kaybedenleri arasında küçük yaştaki Ecrin Meydan, Türkiye'nin acısını daha da katladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda Bakanlık çalışanlarından Yusuf Meydan’ın ve kızı Ecrin’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Yanık açıklamasında, "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek" ifadelerini kullandı.İstanbul’un Ayazağa mahallesinde ikamet eden Topkara çifti gezmek için gittikleri İstiklal Caddesi’nden geri dönemedi. Taksim’deki korkunç olayda Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettikleri öğrenildi. Olay anında orada olan Topkara çifti, 6 aylık bebeklerini annelerine bırakıp baş başa gezmek için İstiklal Caddesi’ni tercih etmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan 50 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu olduğunu, 31 yaralının ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.Beyoğlu’nda meydana gelen bombalı saldırı sonrası yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yapılan çalışmalar sonrası tekrar trafiğe açıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede çalışmalarını tamamladı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik çalışması yaptı.