CIA Direktörü Ankara'da! Ruslarla bir masaya oturdular

ABD ile Rusya arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye Türkiye ev sahipliği yaptı. Ankara'da CIA Direktörü Burns ile Rus mevkidaşı bir araya geldi. Masada beklenenin aksine Ukrayna ile müzakere konusu yer almadı. Nükleer çatışmanın detaylarına yer verildi.

CIA Direktörü Burns bugün çok gizli bir şekilde Ankara'ya geldi. Rus mevkidaşı ile Ankara'da görüşen Burns, olası nükleer kullanımı durumunda Rusya'nın neyle karşılaşacağını aktardı. Beyaz Saray'dan görüşme sonrası flaş bir açıklama geldi.



BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'Burns Rusya'ya olası nükleer kullanması durumundaki sonuçları aktarıyor. Ukrayna ile ilgili herhangi bir müzakere olmadı' denildi.