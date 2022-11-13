Vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Taksim'den girildiğinde yürüyerek yaklaşık 6 dakikalık mesafede olan bir noktada gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenler olurken çok sayıda kişi de yaralandı. Edinilen son dakika bilgisine göre bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken patlama nedeniyle 4 kişi olay yerinde 2 kişi de hastanede olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi. Patlamada 81 kişi de yaralandı. Patlamadan 1 saat arayla kurtulan duyarlı bir vatandaş ise bu kez kan vermek için hastaneye geldi.