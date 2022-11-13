Vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Taksim'den girildiğinde yürüyerek yaklaşık 6 dakikalık mesafede olan bir noktada gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenler olurken çok sayıda kişi de yaralandı. Edinilen son dakika bilgisine göre bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken patlama nedeniyle 4 kişi olay yerinde 2 kişi de hastanede olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi. Patlamada 81 kişi de yaralandı. Patlamadan 1 saat arayla kurtulan duyarlı bir vatandaş ise bu kez kan vermek için hastaneye geldi.
İsmini vermek istemeyen bir vatandaş patlamanın 1 saat öncesinde İstiklal Caddesi'nde annesiyle birlikte alışveriş yaptığını söyledi. Alışveriş sonrası Cihangir'de bulunan evine geçtiğini söyleyen genç kadın patlama haberini duyunca şoke oldu. Evden apar topar çıkarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen vatandaş yaralılara kan ihtiyacı olduğunu düşünerek kan vermeye geldi.
KAN VERMEK İÇİN HASTANEYE GELDİ
Yaşadıklarını anlatan duyarlı vatandaş 'Eve geçtiğimizde patlama olduğunu öğrendik. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yaralalırın kaldırıldığını öğrenince kan ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek için hastaneye geldim. Görevli arkadaşlar şimdilik bir ihtiyaç olmadığını söyleyince ilerleyen saatlerde tekrar gelip ihtiyaç olup olmadığını soracağım.' şeklinde konuştu.