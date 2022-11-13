Genç polis kalbine yenik düştü

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan 28 yaşındaki Ömer Özkan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özkan’ın ölümü yakınları ve çalışma arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 28 yaşındaki polis memuru Ömer Özkan evinde kalp krizi geçirdi. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Özkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde Özkan için bugün tören düzenlendi.Törene Özkan'ın çalışma arkadaşlarının yanı sıra İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, Özkan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.