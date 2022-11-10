Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi yakalandı.
Jandarma ekipleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen G.K. ve N.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, ‘FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan dosyalarının bulunduğu belirlendi.
Öte yandan jandarma ekipleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi C.T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan C.T.'nin, ‘PKK terör örgütü üyesi olma' suçundan arandığı belirtildi.