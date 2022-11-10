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Togg ilk deneyim merkezini İstanbul’da açtı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, 7 bölgede kurulacak olan 20 deneyim merkezinin ilkini İstanbul'a açtı. Vatandaş deneyim merkezleri sayesinde Togg'u daha yakından görebileceği gibi, merak ettiği dijital özellerini de inceleyebilecek. İşte detaylar…

Togg ilk deneyim merkezini İstanbul’da açtı
Ekleme: 10.11.2022 - 12:03 Güncelleme: 10.11.2022 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Togg ilk deneyim merkezini İstanbul’da açtı
29 Ekim'de seri üretime başlayan Togg'da heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle banttan indirilen Togg, deneyim merkezlerin ilkini açtı. Yerli otomobil Togg'un ilk Deneyim Merkezi İstanbul'da açıldı. 7 bölgede kurulacak 20 Deneyim Merkezi'nde, kullanıcılar Togg'u yakından inceleyebilecek. Deneyim Merkezi'nde kullanıcıları, Togg'da olduğu gibi dijital ekranların olduğu kokpit bölümü karşılayacak. Kullanıcılar, geldiklerinde sadece simülasyonla değil, Togg'u canlı canlı görme fırsatına da sahip olacak.

C-SEDAN VE C-X COUPE GELİYOR

Togg'dan yapılan açıklamada, ilk akıllı cihazın banttan inmesinin ardından C-Sedan ve C-X Coupe modelleri için çalışmaların devam ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, 'İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik.' denilmişti.

Erdoğan, 'Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. Tabii en çok merak edilen konulardan biri de aracın fiyatı ne olacak?

Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz.

Önümüzdeki senenin mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı zaten hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır' açıklamasını yapmıştı.

Togg'un uluslararası teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

Togg ilk deneyim merkezini İstanbul’da açtı
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