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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! PKK ile nasıl helalleşeceğiz?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İngiltere ziyaretinde terör sempatizanı Amberin Zaman ile görüşmesine tepki gösterdi. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışını atıfta bulunarak, "Helalleşmek güzel bir şey ama herkesle helalleşemezsiniz. Biz PKK ile nasıl helalleşeceğiz. Olmaz böyle bir şey." dedi.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! PKK ile nasıl helalleşeceğiz?
Ekleme: 10.11.2022 - 20:15 Güncelleme: 10.11.2022 - 20:25 / Editör: Ozge Selin
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! PKK ile nasıl helalleşeceğiz?
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin toplantı salonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Özcan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisiyle ilgili olarak da zehir zemberek sözler sarf etti.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! PKK ile nasıl helalleşeceğiz?

"OLMAZ BÖYLE BİR ŞEY"

Özcan, "Amerika gezisini haberlerden izlemiştik. İngiltere gezisini çok takip edemedim. İngiltere'ye niye gitti? İngiltere'de kimlerle görüştü? Bilmiyorum. Ama Amberin Zaman ile fotoğraf paylaşmasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yakıştıramadım. Helalleşmek güzel bir şey ama herkesle helalleşemezsiniz. Biz PKK ile nasıl helalleşeceğiz. Olmaz böyle bir şey. Helalleşilemeyecek şeyler var" diye konuştu.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! PKK ile nasıl helalleşeceğiz?

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞI

Özcan, başörtüsü ile ilgili sorun kalmadığını ifade ederek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun doğru çıkışları var. Doğru çıkışlar yapıyor. Ama bazen de kamuoyunun anlamadığı, 'niye yaptı şimdi durup dururken' dediği çıkışlar da yapıyor. Mesela başörtüsü meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi iyi niyetle yaptığına eminim. Ama siyasi sonuçlarını öngörmeden bu öneriyi ortaya attığını düşünüyorum. Başörtüsü ile ilgili bir sorun mu kaldı memlekette? Bir tane belediyede başörtülü diye mobbinge uğrayan, işten çıkartılan birini duydunuz mu? Kapalısı da var, açığı da var. Bu süreçte başını kapatan da var, açan da var. Bu zaten toplumsal bir mutabakat ile çözülmüştü" dedi.
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