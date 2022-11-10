Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! PKK ile nasıl helalleşeceğiz?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin toplantı salonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Özcan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisiyle ilgili olarak da zehir zemberek sözler sarf etti."OLMAZ BÖYLE BİR ŞEY"Özcan, "Amerika gezisini haberlerden izlemiştik. İngiltere gezisini çok takip edemedim. İngiltere'ye niye gitti? İngiltere'de kimlerle görüştü? Bilmiyorum. Ama Amberin Zaman ile fotoğraf paylaşmasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yakıştıramadım. Helalleşmek güzel bir şey ama herkesle helalleşemezsiniz. Biz PKK ile nasıl helalleşeceğiz. Olmaz böyle bir şey. Helalleşilemeyecek şeyler var" diye konuştu.KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞIÖzcan, başörtüsü ile ilgili sorun kalmadığını ifade ederek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun doğru çıkışları var. Doğru çıkışlar yapıyor. Ama bazen de kamuoyunun anlamadığı, 'niye yaptı şimdi durup dururken' dediği çıkışlar da yapıyor. Mesela başörtüsü meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi iyi niyetle yaptığına eminim. Ama siyasi sonuçlarını öngörmeden bu öneriyi ortaya attığını düşünüyorum. Başörtüsü ile ilgili bir sorun mu kaldı memlekette? Bir tane belediyede başörtülü diye mobbinge uğrayan, işten çıkartılan birini duydunuz mu? Kapalısı da var, açığı da var. Bu süreçte başını kapatan da var, açan da var. Bu zaten toplumsal bir mutabakat ile çözülmüştü" dedi.