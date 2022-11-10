Suç örgütüne şafak operasyonu: 30 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik ve kaçakçılık yapan şüphelilerine yönelik planlı ve projeli çalışma başlattı.Ekipler, teknik ve fiziki takipli yaklaşık 6 ay süren çalışma neticesinde belirlenen 37 şüpheliyi yakalamak için 39 adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumunda olan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Adreslerde yapılan aramalarda ise sahte evrakla taşıma ruhsatı alınmış 10 adet tabanca ele geçirildi.