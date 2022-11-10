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Kırklareli’de tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Lüleburgaz ilçesinde polis tarafından tefecilere yönelik 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.

Ekleme: 10.11.2022 - 17:32 Güncelleme: 10.11.2022 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Kırklareli’de tefeci operasyonu: 4 gözaltı
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Lüleburgaz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, Lüleburgaz ve Aydın'da maddi durumu iyi olmayanlara faizle para verdikleri, bu paraları tahsil ederken baskı, korku, tehdit ve hakaret uygulayarak tefecilik yapanlara yönelik önceden belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda E.A., R.H.A., S.V. ve S.C.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı.

Bir klşiyi yakalama çalışmaları sürüyor

A.S.Y.'nin yakalanması için ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Çok miktarda para ele geçirildi

DHA'nın haberine göre, şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramada 22 senet, imzalı ikamet satış sözleşmesi, 133 bin 980 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 88 mermi ve 8 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.
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