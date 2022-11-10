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Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! Fransa sokağa döküldü!

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da patlak veren enerji krizi ile beraber yüksek gıda fiyatları ve kira artışlarına karşı Avrupa ülkelerinde çok sayıda protestolar yapılıyor. Yunanistan'da hayat pahalılığını protesto etmek için düzenlenen grevde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı. Avrupa'da dalga dalga yayılan grev ve protestolardan son olarak Fransa da nasibini aldı. Paris'ta sokaklara dökülen farklı mesleklerden çalışanlar maaş zammı talebiyle gösteri düzenledi.

Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! Fransa sokağa döküldü!
Ekleme: 10.11.2022 - 23:18 Güncelleme: 10.11.2022 - 23:28 / Editör: Ozge Selin
Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! Fransa sokağa döküldü!
Avrupa'da patlak veren enerji krizi Avrupa ekonomisini de derinden sarstı. Kıtada sosyal düzeni de tehdit etmeye başlayan kriz ise dalga dalga yayılıyor.

Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT ile Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar grev ilan ederek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş zammı talep etti. Bu kapsamda, Paris'te düzenlenen protestoya Fransa Öğrencileri Ulusal Birliği'ne (UNEF) üye öğrencilerde katıldı.

Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı gösteri, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Opera Meydanı'nda son buldu.

Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! Fransa sokağa döküldü!

Opera Meydanı etrafındaki yoğun güvenlik önlemleri araç trafiğini olumsuz etkiledi.

RATP'de işçi olan Noura, AA muhabirine, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteriye katıldığını belirterek, gösteride farklı meslek gruplarından kişiler bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, RATP'deki grev nedeniyle Paris ve civarında banliyö trenleri, metro ve otobüs seferlerinde aksamalar gün boyu devam etti.

Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! Fransa sokağa döküldü!

Göstericilerden 21 yaşındaki Youri isimli öğrenci de enflasyona karşı maaş artışının başat talepleri olduğunu söyleyerek, emeklilik yaşının düşürülmesini istediğini dile getirdi.

Youri, Fransa'nın karşı karşıya kaldığı enerji krizini ve artan benzin fiyatlarını anımsatarak, enflasyonun tüm sektörlere yayıldığını gözlemlediğini ifade etti.

Yunanistan'da da işçiler artan hayat pahalığı nedeniyle greve gitti. 9 Kasım 2022 Pan-Helenik İşçi Grevi'ne demiryolu işçileri, taksiciler, Aegean Air ve Olympic Air işçileri, denizcilik çalışanları, medya çalışanları, kadın dernekleri, bankacılar, eğitim kurumu çalışanları, öğretmenler ve öğrenci grupları katıldı.

Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! Fransa sokağa döküldü!

Ülkede en büyük eylem başkent Atina'da düzenlendi. Başkentte sabah saatlerinde toplanan işçi grupları, sendikalar, örgütler ve öğrenci toplulukları, Omonia Meydanı'ndan başlayarak Stadiou Caddesi üzerinden yürüdü. Yunan Parlamento Binası ve birçok bakanlık binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na girmek isteyen göstericilere polis müdahale etti.

Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! Fransa sokağa döküldü!

İŞ YERLERİ KEPENK KAPATTI!

Taksiler ve otobüslerin de yolcu taşımaması üzerine metrolarda yoğunluk yaşanırken, şehrin önemli caddeleri olan Andrea Siggrou, Vasilisis Amalias, Vasilissis Sofias, Panepistimiou ve Stadiou caddeleri trafiğe kapatıldı. Gösterilerden etkilenmek istemeyen çoğu iş yerinin de bugün kepenk açmadığı görüldü.

Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! Fransa sokağa döküldü!

ATİNA KARIŞTI: POLİSLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE!

Göstericilerin Yunan Parlamento Binası'na doğru ilerleyişi sırasında, polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Ön gruplar arasında, molotofkokteyli ve sopalarla ilerleyen göstericilere, polis bazı noktalarda göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.

Ünlü markaların bulunduğu, turistik Ermou Caddesi üzerinde mağazalara zarar veren göstericilerden bazıları ise polis tarafından gözaltına alınırken, olaylar esnasında Norveç vatandaşı 3 turistin de gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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