Ankara'da metro hattı arızalandı: Vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti!

CHP'li belediyelerin ulaşımdaki aksamaları devam ediyor.Son olarak sabahın erken saatlerinde Ankara'da yaşanan metro arızası vatandaşları da isyan ettirdi.OSB Törekent-Koru metro hattındaki raylarda meydana gelen sorun nedeniyle bazı duraklar arasında metro hizmeti sonlandırıldı, vatandaşların otobüslere binmesi istendi. Öte yandan yolcuların otobüsle aktarma yapmaları istenirken; yüzlerce yolcu için sadece 4 otobüs gönderildi.Sabah saatlerine yaşanan arıza nedeniyle birçok vatandaş işe geç kalırken; CHP'li ABB ve Mansur Yavaş'a sesini sosyal medya hesaplarından duyurmaya çalıştı. Yetersiz ring nedeniyle izdiham olduğunu dile getiren vatandaşların paylaşımı şu şekilde;Metro arızası nedeniyle birçok vatandaş mağdur olurken; Beyaz Gazete yetkililerden konu hakkında bilgi aldı.EGO Raylı ve Kablolu Sistemler'e bağlanan ve yaşanan arızanın kaynağını soran ekibimize pişkin bir açıklama geldi. Yenimahalle-İvedik arasındaki sorun hakkında bilgi vermek istemeyen yetkili, dayatmalarımız sonucunda, arızanın rayların bakımının yapılmadığından kaynaklandığını açıklayıp şunları söyledi;'Rutin bir arıza. Raylar taşlanıyor belirli zamanlarda. Onların bakımı için yani rutin bir bakımdan kaynaklanan arıza.'