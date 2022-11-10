Ankara'da metro hattı arızalandı: Vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti!
CHP'li ABB'ye bağlı EGO raylı sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde mağdur oldu. Yenimahalle-İvedik hattında yaşanan arıza izdihama neden olurken Mansur Yavaş'a tepkiler sosyal medyadan geldi. Öte yandan Beyaz Gazete'nin ulaştığı yetkili bir isim; arızanın bakımların yapılmadığı taşlardan meydana geldiğini söyleyerek "Rutin bir arıza" ifadelerini kullandı.
CHP'li belediyelerin ulaşımdaki aksamaları devam ediyor.
Son olarak sabahın erken saatlerinde Ankara'da yaşanan metro arızası vatandaşları da isyan ettirdi.
OSB Törekent-Koru metro hattındaki raylarda meydana gelen sorun nedeniyle bazı duraklar arasında metro hizmeti sonlandırıldı, vatandaşların otobüslere binmesi istendi. Öte yandan yolcuların otobüsle aktarma yapmaları istenirken; yüzlerce yolcu için sadece 4 otobüs gönderildi.
VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADAN YAVAŞ'A İSYAN ETTİ
Sabah saatlerine yaşanan arıza nedeniyle birçok vatandaş işe geç kalırken; CHP'li ABB ve Mansur Yavaş'a sesini sosyal medya hesaplarından duyurmaya çalıştı. Yetersiz ring nedeniyle izdiham olduğunu dile getiren vatandaşların paylaşımı şu şekilde;
YETKİLERDEN PİŞKİN AÇIKLAMA: 'RUTİN BİR ARIZA'
Metro arızası nedeniyle birçok vatandaş mağdur olurken; Beyaz Gazete yetkililerden konu hakkında bilgi aldı.
EGO Raylı ve Kablolu Sistemler'e bağlanan ve yaşanan arızanın kaynağını soran ekibimize pişkin bir açıklama geldi. Yenimahalle-İvedik arasındaki sorun hakkında bilgi vermek istemeyen yetkili, dayatmalarımız sonucunda, arızanın rayların bakımının yapılmadığından kaynaklandığını açıklayıp şunları söyledi;
'Rutin bir arıza. Raylar taşlanıyor belirli zamanlarda. Onların bakımı için yani rutin bir bakımdan kaynaklanan arıza.'