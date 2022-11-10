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Beyaz Gazete
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Ankara'da metro hattı arızalandı: Vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti!

CHP'li ABB'ye bağlı EGO raylı sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde mağdur oldu. Yenimahalle-İvedik hattında yaşanan arıza izdihama neden olurken Mansur Yavaş'a tepkiler sosyal medyadan geldi. Öte yandan Beyaz Gazete'nin ulaştığı yetkili bir isim; arızanın bakımların yapılmadığı taşlardan meydana geldiğini söyleyerek "Rutin bir arıza" ifadelerini kullandı.

Ankara'da metro hattı arızalandı: Vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti!
Ekleme: 10.11.2022 - 10:21 Güncelleme: 10.11.2022 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da metro hattı arızalandı: Vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti!
CHP'li belediyelerin ulaşımdaki aksamaları devam ediyor.

Son olarak sabahın erken saatlerinde Ankara'da yaşanan metro arızası vatandaşları da isyan ettirdi.

OSB Törekent-Koru metro hattındaki raylarda meydana gelen sorun nedeniyle bazı duraklar arasında metro hizmeti sonlandırıldı, vatandaşların otobüslere binmesi istendi. Öte yandan yolcuların otobüsle aktarma yapmaları istenirken; yüzlerce yolcu için sadece 4 otobüs gönderildi. 

Ankara'da metro hattı arızalandı: Vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti!


VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADAN YAVAŞ'A İSYAN ETTİ

Sabah saatlerine yaşanan arıza nedeniyle birçok vatandaş işe geç kalırken; CHP'li ABB ve Mansur Yavaş'a sesini sosyal medya hesaplarından duyurmaya çalıştı. Yetersiz ring nedeniyle izdiham olduğunu dile getiren vatandaşların paylaşımı şu şekilde;

Ankara'da metro hattı arızalandı: Vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti!



Ankara'da metro hattı arızalandı: Vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti!


Ankara'da metro hattı arızalandı: Vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti!

YETKİLERDEN PİŞKİN AÇIKLAMA: 'RUTİN BİR ARIZA' 
Metro arızası nedeniyle birçok vatandaş mağdur olurken; Beyaz Gazete yetkililerden konu hakkında bilgi aldı.

EGO Raylı ve Kablolu Sistemler'e bağlanan ve yaşanan arızanın kaynağını soran ekibimize pişkin bir açıklama geldi. Yenimahalle-İvedik arasındaki sorun hakkında bilgi vermek istemeyen yetkili, dayatmalarımız sonucunda, arızanın rayların bakımının yapılmadığından kaynaklandığını açıklayıp şunları söyledi;

'Rutin bir arıza. Raylar taşlanıyor belirli zamanlarda. Onların bakımı için yani rutin bir bakımdan kaynaklanan arıza.'
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Ankara'da metro hattı arızalandı: Vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti!
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