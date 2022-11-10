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ABD'de ara seçim sonuçlarının belirsizliği sürüyor...

ABD'de 8 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Kongrenin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğun hangi partide olacağı henüz netleşmedi.

Ekleme: 10.11.2022 - 19:53 Güncelleme: 10.11.2022 - 19:55 / Editör: Ozge Selin
ABD'de ara seçim sonuçlarının belirsizliği sürüyor...
Seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi.

Seçimlerin üzerinden iki gün geçmesine rağmen, hala sonuç açıklanmayan eyaletler nedeniyle Temsilciler Meclisi ve Senatoda hangi partinin lider olacağı hala belirsizliğini koruyor. Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Senatoda şu ana kadar Cumhuriyetçiler 49 sandalyenin sahibi olurken Demokratlar 48 sandalye kazandı.

SENATONUN KADERİ GEORGİA'YA BAĞLI OLABİLİR

Henüz sonuçları netleşemeyen eyaletlerden Arizona'da Demokrat, Nevada'da ise Cumhuriyetçi adayın önde olduğu göze çarpıyor. Bu durumda Cumhuriyetçilerin 50, Demokratların 49 sandalyeye ulaşması muhtemel.

Öte yandan Georgia'da seçimlerin 6 Aralık'taki ikinci tura kalması ise durumu daha da zorlaştırıyor, nitekim bu eyaletteki sonuç açıklanana kadar Senatoda kimin çoğunluğa geçeceği belli olmayabilir.

ABD'de ara seçim sonuçlarının belirsizliği sürüyor...

Bu durumda Georgia'da Cumhuriyetçiler kazanırsa Kongrenin bu kanadında çoğunluğu ele geçirecek.

Ancak Georgia'da Demokrat adayın kazanması durumunda, Senato'daki denge 50'ye 50 olacak. Bu durumda da ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, Senato Başkanlığı sıfatıyla dengeyi bozacak ve Senatonun çoğunluğu Demokratlarda kalacak.

TEMSİLCİLER MECLİSİNDE AVANTAJ CUMHURİYETÇİLERDE

Kongrenin bir diğer kanadı olan Temsilciler Meclisinde de çoğunluğun kimde olacağı belirsizliğini koruyor. 435 sandalyeli mecliste 218 temsilci sayısına ulaşan taraf çoğunluğu kazanacak.

AP'nin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler şu ana kadar 207 sandalyenin sahibi olurken, Demokratlar 189 sandalyeyi garantiledi.

Sonuçların netleşmediği eyaletlerdeki son duruma bakıldığında ise Cumhuriyetçilerin daha avantajlı olduğu görülüyor.

Öte yandan özellikle son 24 saatte seçim sonuçları oldukça yavaş açıklanıyor.

ARA SEÇİMLER NEDEN ÖNEMLİ?

ABD'de halk 2 yılda bir görev süresi 2 yıl olan Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamını, görev süresi 6 yıl olan senatörlerin ise 3'te 1'ini seçmek için sandık başına gidiyor.

Başkanlık seçimlerinin olmadığı yıllarda yapılan ara seçimlerde, Senato ve Temsilciler Meclisinde dengelerin değişmesi, Beyaz Saray ve Kongre arasındaki dengeleri de belirliyor.

Bu yılki seçimler özellikle enflasyon nedeniyle anketlerde kan kaybeden Demokrat Başkan Joe Biden'ın siyasi hayatı için de önem taşıyor.

Kongrenin her iki kanadı da Cumhuriyetçilere geçerse Biden'ın yasama konusundaki hedefleri sekteye uğramış olacak. Bu da Biden'ı görevinin son 2 yılında zorlu bir süreç beklediği anlamına geliyor.
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