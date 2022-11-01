FETÖ üyesi firari Kayseri’de yakalandı
FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Kayseri’de jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Terör Suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kayseri Ağır Ceza İlamat masasınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Jandarmanın Melikgazi İlçesinde düzenlediği baskında gözaltın alınan FETÖ üyesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.