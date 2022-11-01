Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına yönelik çirkin bir iftirada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası her iki kurum da CHP Genel Başkanı için suç duyurusunda bulundu.SKANDAL BİR VİDEO YAYINLADIKılıçdaroğlu son olarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef gösteren skandal bir video yayımladı.UYUŞTURUCU PARALARINI CARİ AÇIK İÇİN KULLANDILAR İFTİRASIKılıçdaroğlu sözlerinde 'Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar…' iftirasını atan Kemal Kılıçdaroğlu, ''Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara' ifadelerini kullanarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef gösterdi.EGM'DEN KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUBu gelişmenin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle;'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.'JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA VARJandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz' ifadelerine yer verildi.