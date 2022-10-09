İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama!

Son dakika haberi... Kadıköy’de bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika haberi: Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak üzerinde bulunan bir binada bilinmeyen nedenle meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.Yangın kısa sürede büyürken alevler çevrede bulunan iki binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken yapılan ilk değerlendirmede yangının doğal gaz patlaması sonrasında çıktığı üzerinde duruluyor.Müdahaleler devam ederken yanan binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.Gelen son bilgilere göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine ulaştığı belirtilirken çıkan yangın da tamamen kontrol altına alındı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında bir yabancı uyruklu yaralımız var. Bir kişi kurtarıldı." açıklamasında bulundu.