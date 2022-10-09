CHP'li Ensar Öğüt: Kemal Kılıçdaroğlu hafız

Siyasette altılı masa ve Millet İttifakı'nın adayı henüz belli olmamışken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak için nabız yoklamaya devam ediyor.Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini yaptığı açıklamalarla belli ederken, onu destekleyen CHP'liler ise Kılıçdaroğlu'nun bilinmeyen özelliklerini açıklamayı sürdürüyor.CHP'ye yakınlığıyla bilinen KRT TV canlı yayınına konuk olan CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, partisinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söyledi.Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Başkanı olduğu dönemde umreye gittiğini belirten Öğüt, "İbadetini yapar. Ben hacca gittiğimde yanına gittiğimde inanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." dedi."Bu kadar mütevazı bir insan namazını da kılıyor, ibadetini yapıyor." ifadelerini kullanan Öğüt, "Alevi diyorlar. Bütün Türkler Alevidir. Aleviler Muaviye'ye karşı olan Müslümanlardır. Bu Müslümanlar ibadetini camide de yaparlar cemevinde de yaparlar." diye konuştu.Daha öncede Ensar Öğüt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Seyyid soyundan geldiğini belgelere dayanarak kitap haline getirmişti.