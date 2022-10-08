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MHP'li Arzu Erdem kendisini engellemek isteyen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a raconu kesti: Azdan az çoktan çok gider

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, bugün Esenyurt'taydı. Erdem, ilçedeki Haramidere'nin içler acısı durumunu gözler önüne serip CHP'li Esenyurt ve İBB'yi eleştirdi. Akşam saatlerinde ise konuşmak yapmak isteyen Arzu Erdem'i CHP'li Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt engelledi. Ancak Erdem, eline megafon alıp sahneye çıktı ve adeta racon kesip "Azdan az çoktan çok gider" dedi.

MHP'li Arzu Erdem kendisini engellemek isteyen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a raconu kesti: Azdan az çoktan çok gider
Ekleme: 8.10.2022 - 23:47 Güncelleme: 8.10.2022 - 23:50 / Editör: Ozge Selin
MHP'li Arzu Erdem kendisini engellemek isteyen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a raconu kesti: Azdan az çoktan çok gider
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, bugün İstanbul Esenyurt ilçesinde incelemelerde ve ziyaretlerde bulundu. Erdem, ilçeden geçen Haramidere'nin içler acısı halini de videoyla kayda aldı. Dereye akan kanalizasyonu gösteren MHP'li vekil kokunun ise dayanılmayacak seviyede olduğunu söyledi.


CHP'Lİ BAŞKAN KONUŞMASINI ENGELLEDİ
Arzu Erdem, akşam saatlerinde Esenyurt'ta 40 derneğin düzenlediği etkinlikte yapmak istediği konuşma ise CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

ELİNE MEGAFONU ALDI RACONU KESTİ: AZDAN AZ ÇOKTAN ÇOK GİDER
Erdem'i bu engelleme durduramadı. Eline megafon alıp sahneye çıkan MHP'li vekil, Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karaketerinin dillere pelesenk olmuş sözüyle adeta racon kesti.

Arzu Erdem 'Esenyurt'ta derdi olan varsa derdiyle dertlenen bacasından duman tütmeyen varsa bacasından dümen tüttüren ve bizim için Esenyurt'ta kardeşliğin birliğin beraberliğin sembolü olan burada bulunan kahraman kadınlardan bir alkış alabilir miyim? Ben Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili olarak burada bulunan 40 derneğimizin etkinliğine geldim. Geldiğim bu etkinlikte Esenyurtlulara selamlama konuşması yapmamam için ilgili belediye başkanı ve güvenlik görevlileri tarafından her yöntem kullanıldı. Biz de diyoruz ki; 'Azdan az çoktan çok gider' biz konuşuruz. Biz şu anda burada devletimizi temsil ediyoruz. Esenyurt, sahipsiz değil .' ifadelerini kullandı.

 İstanbul'da yaşanan yoğun yağışlarda birçok kez taşarak su baskınlarına neden olan Esenyurt'taki Haramidere, kokusuyla da vatandaşları mağdur ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki dereye akıtılan lağım suları nedeniyle etrafa yayılan kötü koku çevre sakinlerine zor zamanlar yaşatıyor. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, duruma tepki gösterdi. 

'DEREYE HANGİ ATIKALR ATILIYOR BELLİ DEĞİL'
Arzu Erdem, 'Yine ağır bir lağım kokusu var ve lağım kokusunun sebebi tam şurada gördüğümüz gibi burada dereye karışan ve lağım olduğunu düşündüğümüz yani hangi atıklar atılıyor ne atılıyor belli değil.

'MASKE TAKSAM BU KOKUYA DAYANAMAM'
İşte bakalım normalde dere bu şekilde geliyor, simsiyah tabi bu da temiz değil bu arada ama derenin birleştiği yerde akış var ki bu tamamiyle şuan dayanılmaz halde. Maske taksam herhalde ben dayanamam burada lağım kokusuna.' ifadelerini kullandı.





MHP'li Arzu Erdem kendisini engellemek isteyen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a raconu kesti: Azdan az çoktan çok gider
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