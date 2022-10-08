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Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama

Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç köprüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın köprünün demiryolu bölümündeki yakıt tanklarından birinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama
Ekleme: 8.10.2022 - 10:07 Güncelleme: 8.10.2022 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama
Rusya'nın devlete bağlı RIA haber ajansı, Kırım'daki Kerç köprüsünde bir yakıt tankerinin patlayarak yanmaya başladığını bildirdi. Köprü Rusya'nın Kırım'ı 2014'te ilhak ettiği süreçte büyük stratejik önem taşımıştı.

Rusya'nın RIA devlet Haber ajansının bildirdiğine göre, bu sabah erken saatlerde Kırım'daki Kerç köprüsünde bir yakıt tankı yanarken, Ukrayna medyası da köprüde bir patlama olduğunu bildirdi.

Yerel yetkililere dayandırılan haberlerde "Ön bilgilere göre, Kırım köprüsünün bölümlerinden birinde bir yakıt tankı yanıyor" denirken nakliye kemerlerinde hasar olmadığı bildirildi.

Köprüde trafik durduruldu. Ukrayna medyası, köprüde sabah saat 06.00 sıralarında bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

"PUTİN BİLGİLENDİRİLDİ"

2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açılan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik köprüde trafik akışı durduruldu. Köprünün demiryolu hattının yanındaki karayolunda ise çökme meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler alevlere müdahale ederken, patlamanın demiryolundaki yakıt dolu tanklardan birinde çıkan yangından kaynaklandığı aktarıldı. Olayın saldırı olup olmadığı yönünde soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da, "Kırım Köprüsü'nde akaryakıt tankları alev aldı. Yolun bir bölümünde hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov patlamaya yönelik yaptığı açıklamada, "Kırım Köprüsü'ndeki durum ile ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı raporları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e sunuldu" dedi.
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Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama
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