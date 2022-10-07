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TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuruların 5 milyona ulaştığını duyurdu. Bakan Kurum ayrıca "Şuan başvuru süresini uzatmak gibi bir düşüncemiz yok" dedi

Ekleme: 7.10.2022 - 13:49 Güncelleme: 7.10.2022 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programları çerçevesinde Sivas'ta basın mensupları ile bir araya geldi.

Kurum burada TOKİ başvuru süresinin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki bir soruya verdiği cevapta, başvuruların 5 milyona dayandığını belirterek, “Şuan rakam 5 milyona dayandı. 5 milyonu geçiyor. Bir taraftan inceliyoruz. Elediklerimiz var. 2 Milyona yakın gencimiz başvurdu. 25 Ekim'de Ankara'da 5 bin konutu inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte, büyük bir heyecanla atıyor olacağız. Şuan başvuru süresini uzatmak gibi bir düşüncemiz yok. O gün bakarız, vatandaşımızdan gelecek talepler doğrultusunda bu ihtiyacı da gidermeye çalışırız ama zaten vatandaşımız e-devletten, internet ortamından bu başvuruları yapabiliyorlar. Buna ilişkinde bu güne kadar her hangi bir problem bize yansımadı' dedi.

ARSA BAŞVURULARI 10 EKİM'DE BAŞLIYOR

Kurum, arsa başvurularının 10 Ekim'de başlayacağını hatırlatarak, “10 Ekim'de arsa başvurularımız başlayacak. 7 Kasım'a kadar sürecek. Bizim hedefimiz bu başvurdular bittikten sonra, hızlı bir şekilde 81 ilimizde büyük bir coşkuyla, adaletli bir seçim ve süreç yönetimiyle, burada kuralar noter huzurunda çekilecek. 2023'ün ilk çeyreğine kadar arsada ve konutta tüm kuraları bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşımız arsa veya konut hangisine müracaat ediyorsa eğer bu manada öncelik hakkını kendisine vereceğiz. İnşallah söz verdiğimiz gibi konutlarımızı 2 yıl içerisinde etaplar halinde teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.
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