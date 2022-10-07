Prag'daki zirvede Erdoğan'ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye'den olağanüstü meydan okuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katıldı. Buradaki temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'a, Yunan gazetecinin yönelttiği soru gündem oldu.Gazetecinin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek ‘saldırabiliriz' mi demek istiyorsunuz, açıkça cevap verir misiniz?' sorusuna Erdoğan, 'Yani konuyu anlamışsın aslında.' diyerek yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Yunanistan basınının bir numaralı gündemi haline geldi.Ethnos gazetesi, 'Erdoğan: Yunanistan'a söyleyecek sözümüz yok, bir gece gelebiliriz' başlıklı bir habere imza attı. Haberde, 'Yunanistan, Recep Tayyip Erdoğan tarafından Avrupa topraklarından da tehdit edildi. Türk Cumhurbaşkanı, kendisini Prag'daki AB zirvesine davet eden Avrupalı liderlerin önünde Yunanistan'a yönelik 'bir gece ansızın geliriz' tehdidini tekrarladı.' denildi.