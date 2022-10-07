  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,35 - 18,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Prag'daki zirvede Erdoğan'ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye'den olağanüstü meydan okuma

Prag'da düzenlenen Avrupa Liderler zirvesinde Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a resti Yunan basınında manşetlere taşındı. Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini manşetlerine taşıyan Yunan medyası 'Prag'da çatışma', 'Olaylı akşam yemeği', 'Erdoğan-Miçotakis kavgası', 'TürkYunan ilişkileri kırmızıda' ve 'Türkiye'den olağanüstü meydan okuma' gibi başlıklar attı.

Ekleme: 7.10.2022 - 10:41 Güncelleme: 7.10.2022 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Prag'daki zirvede Erdoğan'ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye'den olağanüstü meydan okuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katıldı. Buradaki temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'a, Yunan gazetecinin yönelttiği soru gündem oldu.

Erdoğan'ın gündem olan cevabı
Gazetecinin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek ‘saldırabiliriz' mi demek istiyorsunuz, açıkça cevap verir misiniz?' sorusuna Erdoğan, 'Yani konuyu anlamışsın aslında.' diyerek yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Yunanistan basınının bir numaralı gündemi haline geldi.

Ethnos: Yunanistan, Avrupa topraklarından tehdit edildi

Ethnos gazetesi, 'Erdoğan: Yunanistan'a söyleyecek sözümüz yok, bir gece gelebiliriz' başlıklı bir habere imza attı. Haberde, 'Yunanistan, Recep Tayyip Erdoğan tarafından Avrupa topraklarından da tehdit edildi. Türk Cumhurbaşkanı, kendisini Prag'daki AB zirvesine davet eden Avrupalı liderlerin önünde Yunanistan'a yönelik 'bir gece ansızın geliriz' tehdidini tekrarladı.' denildi.

Prag'daki zirvede Erdoğan'ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye'den olağanüstü meydan okuma
Amiraller hakkında istenen ceza belli oldu
Çekya Başbakanı Petr Fiala'dan Türkiye’ye övgü dolu sözler
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist etkisiz hale getirildi
Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi Adnan Oktar örgütünden gözaltına alındı
Prag'daki zirvede Erdoğan'ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye'den olağanüstü meydan okuma
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı: 2 çek karşılığı aday gösteriliyor! Kazanamazsın kardeşim
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Kapanan yaralarla uğraşmayalım
Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtümüzü kirli siyasetine alet etme
İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor: Metrobüsler yine yolda kaldı
Kremlin: Zelenskiy'nin 'Rusya'ya saldırma' yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert sözler: Beyefendi konuşmamdan rahatsız olmuş, olması gereken yerde değil
Biden'den uyuşturucuya af: Valilere çağrıda bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Esad ile görüşür müsünüz?' sorusuna yanıt: Vakti geldiğinde görüşmeye gideriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB’ye net mesaj: Yaşananlar Türkiye’nin anahtar ülke olduğunu gözler önüne seriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Prag'da yoğun diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü
Ataol Behramoğlu'ndan skandal sözler: AK Parti'den kurtulduğumuzda birçok kadın türbanı çıkarıp atacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 'Bizim için çok kıymetli' diyerek açıkladı: Demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdik
Aliyev, Paşinyan, Macron ve Michel'dan dörtlü görüşme...
Torba kanunda sürpriz değişiklik: Maske takmayana verilen cezalar silinecek
Toplu ulaşımda devrim niteliğinde adım! Tek kart geliyor

Toplu ulaşımda devrim niteliğinde adım! Tek kart geliyor

İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi