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İngiltere'de kış uyarısı: Kesintiler artacak

İngiltere'de bu kış Avrupa'dan elektrik ithalatı yapılamaması ve gaz ithalatının azalması nedeniyle yeterli elektrik üretilememesi durumunda evlerde ve iş yerlerinde üç saatlik elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

İngiltere'de kış uyarısı: Kesintiler artacak
Ekleme: 7.10.2022 - 11:28 Güncelleme: 7.10.2022 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de kış uyarısı: Kesintiler artacak
İngiltere, Galler ve İskoçya'da elektrik dağıtım ve iletiminden sorumlu National Grid tarafından hazırlanan "Kış Görünümü" başlıklı raporda, 31 Ekim 2022 ve 31 Mart 2023 tarihleri arasında elektrik üretimi ve tedarikinde karşılaşılabilecek senaryolar ele alındı.

Raporda, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası enerji piyasalarında benzeri görülmemiş karmaşa ve istikrarsızlık yaşandığı, belirsizlikler ve riskler karşısında enerji tedarikini sürdürmek için alınan önlemler nedeniyle gaz ve elektrik fiyatlarının kış dönemi boyunca çok yüksek kalabileceği belirtildi.
Avrupa'dan elektrik ithal edilememesi durumunda İngiltere'nin elektrik tedarikinin nasıl etkilenebileceğine yönelik ilk senaryoya göre, kömür ünitelerinin kullanılması ve talep esnekliği hizmetinin devreye alınması planlandı. Bu kapsamda kurum, çeşitli kuruluş ve şirketlerin çalışma saatlerini yoğun tüketimin olduğu saatlerden daha az tüketimin olduğu saatlere kaydırması çağrısında bulundu.

Senaryolar kötü
Bu önlemlerin alınmaması durumunda, rüzgardan elektrik üretiminin de azalma ihtimali bulunan soğuk kış günlerinde bazı tüketicilere kısıtlı sürelerle ve kontrollü şekilde elektrik kesintisi uygulanması muhtemel olduğu kaydedildi.

İkinci ve kötü durum senaryosunda, Avrupa'da enerji krizinin tırmanması, İngiltere'de gaz tedarikinin azalması ve Avrupa'dan elektrik ithalatı yapılamamasının ülkedeki elektrik tedarik marjlarını iyice düşüreceği ve günlük üç saatlik sürelerle uygulanabilecek kesintilere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.
Kurum, kesintileri en aza indirgemek için kapsamlı önlemler alındığını fakat kesinti yaşanması durumunda tüketicilere bir gün önceden bilgilendirmede bulunacağını bildirdi.
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