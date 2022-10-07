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CENTCOM: Kamışlı’da kara operasyonu ile DEAŞ elebaşlarından birini öldürdük

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında düzenledikleri bir kara operasyonunda terör örgütü DEAŞ’ın silah ve insan kaçakçılığından sorumlu elebaşlarından Rakkan Vahid el-Şammri’yi öldürdüklerini açıkladı.

Ekleme: 7.10.2022 - 00:31 Güncelleme: 7.10.2022 - 00:32 / Editör: Ozge Selin
CENTCOM: Kamışlı’da kara operasyonu ile DEAŞ elebaşlarından birini öldürdük
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Dün gece, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında DEAŞ operasyonlarına için silah ve insan kaçakçılığıyla destek sağlayan DEAŞ elebaşlarından Rakkan Vahid el-Şammri’yi hedef alan bir helikopter saldırısı düzenledi.” denildi.

Açıklamada, saldırıda Şammri’nin öldürüldüğü kaydedilirken, bir DEAŞ mensubunun yaralandığı, iki kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

CENTCOM: Kamışlı’da kara operasyonu ile DEAŞ elebaşlarından birini öldürdük

Operasyon sırasında herhangi bir ABD askeri ya da ekipmanının zarar görmediği kaydedildi.

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