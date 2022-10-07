  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,35 - 18,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kasapoğlu duyurdu! 1200 personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacağını açıkladı.

Ekleme: 7.10.2022 - 11:22 Güncelleme: 7.10.2022 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kasapoğlu duyurdu! 1200 personel alınacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti'den bazı MKYK üyeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye milletvekillerinin katılımıyla AK Parti Adana İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına iştirak etti.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak yaklaşık 70 bin kişilik bir aile olduklarını söyledi.

"1200 YÖNETİM PERSONELİ ALINACAK"

7 gün 24 saat, gençlerin her işinin içinde olma anlayışıyla katılımcılık ruhuyla yollarına devam ettiklerini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

DETAYLAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK

Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler. Ben bu vesileyle tüm adaylarımıza hayırlı, uğurlu bir süreç temenni ediyorum. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar."
AK Parti döneminde başlayan yurt inşaatını durduran İmamoğlu projenin adını değiştirerek yeni bir projeymiş gibi gösterdi
Meral Akşener'den sigara itirafı: Günde 2.5 paket içiyordum bıraktım
Bakan Soylu duyurdu: Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak!
Bakan Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi düşünüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çekya ziyareti sonrası önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
İngiltere'de kış uyarısı: Kesintiler artacak
Amiraller hakkında istenen ceza belli oldu
Çekya Başbakanı Petr Fiala'dan Türkiye’ye övgü dolu sözler
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist etkisiz hale getirildi
Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi Adnan Oktar örgütünden gözaltına alındı
Prag'daki zirvede Erdoğan'ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye'den olağanüstü meydan okuma
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı: 2 çek karşılığı aday gösteriliyor! Kazanamazsın kardeşim
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Kapanan yaralarla uğraşmayalım
Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtümüzü kirli siyasetine alet etme
İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor: Metrobüsler yine yolda kaldı
Kremlin: Zelenskiy'nin 'Rusya'ya saldırma' yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert sözler: Beyefendi konuşmamdan rahatsız olmuş, olması gereken yerde değil
Biden'den uyuşturucuya af: Valilere çağrıda bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Esad ile görüşür müsünüz?' sorusuna yanıt: Vakti geldiğinde görüşmeye gideriz
Toplu ulaşımda devrim niteliğinde adım! Tek kart geliyor

Toplu ulaşımda devrim niteliğinde adım! Tek kart geliyor

İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı

TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi