Antalya'da tur midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Antalya'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir tur midibüsünün devrilmesi sonucu Ukraynalı turist hayatını kaybetti. Kazada 13 kişi de yaralandı.

Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu Ukraynalı turist öldü, 13 kişi yaralandı.



AA'da yer alan habere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 FNU 98 plakalı midibüs, Kundu-Havalimanı yolu Kardeş Kentler Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.



Ukraynalı turistlerin bulunduğu araçta yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Robert Shaposhnkov müdahaleye rağmen kurtarılamadı.