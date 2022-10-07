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Beyaz Gazete
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Antalya'da tur midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Antalya'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir tur midibüsünün devrilmesi sonucu Ukraynalı turist hayatını kaybetti. Kazada 13 kişi de yaralandı.

Ekleme: 7.10.2022 - 10:37 Güncelleme: 7.10.2022 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu Ukraynalı turist öldü, 13 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 FNU 98 plakalı midibüs, Kundu-Havalimanı yolu Kardeş Kentler Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Ukraynalı turistlerin bulunduğu araçta yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Robert Shaposhnkov müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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