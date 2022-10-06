Tayland'da bir kreşe korkunç saldırı: 31 ölü

Gelen bir son dakika haberine göre Tayland'da bir kreşe saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında çocuklar da var.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lam Phu eyaletinde yer alan bir çocuk bakımevine sebebi henüz belirlenemeyen bir silahlı saldırı düzenlendi. Polisin açıklamasında çoğunluğu çocuk en az 31 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.







ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR



Tayland polisi saldırganın eski bir polis memuru olduğunu duyurdu ve zanlının yakalanması için operasyon başlatıldığını ifade etti. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyorlar. Olay yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü.







UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYMIŞ



Tayland medyasından gelen haberlere göre saldıran uyuşturucu bağımlısı için görevden alınmış. Saldırganın olay yerine gelirken 4 kapılı beyaz bir kamyonet kullandığı belirtildi.