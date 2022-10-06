İstanbul'un kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlanıyor

İstanbul'un kurtuluşunun 99.yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet anıtında tören düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul sadece bir şehir değil; 1453’ten beri burçlarında şanlı sancağımızın dalgalandığı, her köşesinde sesimizin yankılandığı şehirdir. İlk sözümüz, son nefesimizdir. Ekmeğimiz kadar kutsal, yeminimiz kadar vazgeçilmezimizdir” dedi.

İstanbul'un Kurtuluşunun 99. yıl dönümü Taksim Cumhuriyet anıtında düzenlenen törenle kutlandı. Düzenlenen kutlama töreninde İstanbul'un Kurtuluşunun 99. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programında Taksim Cumhuriyet anıtına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Anıt Şeref Defterinin Okunup İmzalanmasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşma yaptı. Vali Yerlikaya, "İstanbul, sadece bir şehir değil; 1453'ten beri burçlarında şanlı sancağımızın dalgalandığı, her köşesinde sesimizin yankılandığı şehirdir İlk sözümüz, son nefesimizdir. Ekmeğimiz kadar kutsal, Yeminimiz kadar vazgeçilmezimizdir" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı dinletisi ile anıttaki tören sona erdi. Anıtta ayrıca Nilüfer Gökben Tapan ile Samsun'dan Atatürk'ün arabasının benzeri ile gelen Muhammet Yıldırım ile anıtta toplu fotoğraf çekimi yapıldı.İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu sırasında Türk ordusunun başında şehre giren Kurtuluş Savaşı kahramanı Gökberk, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Garnizon Komutanlığından Albay Mehmet Aynur, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Akın Gürkan, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz, bazı subay ve astsubaylar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, biyografisi okunan Gökberk'in mezarına karanfil bırakıldı, dua edildi.