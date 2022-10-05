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Osman Gökçek'in elindeki terörist listesi CHP'li Ali Mahir Başarır'ı korkuttu!

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in PKK ile bağlantıları ortaya çıkmış, örgüt suçundan tutuklanarak cezaevine atılmıştı. Bu gelişmenin üzerine akıllara CHP'nin provokatör vekili Ali Mahir Başarır'ın "Neymiş Mersin'de çalışan işçiler terör örgütü üyesiymiş... İsim vermezseniz namertsiniz" sözleri geldi. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek de Sürmanşet programında Ali Mahir Başarır ile arasında geçen konuşmayı paylaştı.

Osman Gökçek'in elindeki terörist listesi CHP'li Ali Mahir Başarır'ı korkuttu!
Ekleme: 5.10.2022 - 11:40 Güncelleme: 5.10.2022 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Osman Gökçek'in elindeki terörist listesi CHP'li Ali Mahir Başarır'ı korkuttu!
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı kimsenin çalışmadığını iddia ederek AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz hakkında skandal ifadelere imza atmıştı.

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Başarır, "E be hadsiz, kendini bilmez. Neymiş Mersin'de çalışan işçiler terör örgütü üyesiymiş. Hiç geldin mi belediyeye? Orada Mersin'in her köyünden, her mahallesinden Mersin'in evlatları çalışıyor. Terbiyesiz! Sen nasıl onları terör örgütleriyle yan yana getirebilirsin? Bir tek isim ver, vermezsen namertsin" şeklinde rezil bir üslup kullanmıştı.

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Akabinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu gelişmelerin üzerine Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Başarır'ın yaptığı konuşmaları Sürmanşet yayında açıklayacağını söylerek Başarır'ın da yayına katılmasını istedi ancak olumsuz cevap aldı. Gökçek Başarır ile arasında geçen konuşmayı bu sözlerle aktardı; 


"Ali Mahir Başarır'ı aradım yayından önce, 'yaptığın konuşmaları vereceğim yayında. İstersen gel bağlan yayına' dedim. Kendisi 'bağlanmayacağım' dedi. Çekindiği bir şey olup olmadığını sordum  'Niye bağlanmıyorsun?" sorusuna cevap veremiyorlar. "

Osman Gökçek CHP'lilerin yayına bağlanmamalarına dikkat çekerek, bunun sebebinin elinde bulundurduğu terörist listesinden çekinmeleri olduğunu söyledi. 

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