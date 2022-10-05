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Muş'ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti 76’ncı haftaya girdi.

Ekleme: 5.10.2022 - 14:27 Güncelleme: 5.10.2022 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
Muş'ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor
HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, eylemlerini sürdürüyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdürüyor. 41 aile olarak HDP önünde eyleme devam ettiklerini ifade eden baba Şemsettin Özcan, "Allah'ın izniyle daha da çoğalacağız. HDP çocuklarımızı vermeyene kadar burayı terk etmeyeceğiz. Bu Türk, Kürt davası değil, bu Ermeni davasıdır. Muş'ta, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkâri'de, her yerde eyleme devam ediyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı verin evimize gidelim. Çocuklarımızı niye götürdüler? Onların çocukları şu an nerede, bizim çocuklarımız şu an nerede? Bizim çocuklarımızı kitap, defterlerin üzerinden, okuldan aldılar dağa gönderdiler. Silah verdiler ellerine. Onların ne hakkı var çocuklarımızın eline silah veriyorlar. Onların çocukları neden silahla ilgilenmiyor? Biz çocuklarımızı istiyoruz. Diyoruz ki HDP çocuklarımızı versin. Kimse HDP'ye destek vermesin. Sesimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. O pislikten çıkın. O yol iyi bir yol değil. O yol çamurlu bir yoldur" dedi.

Oğlu Osman'a seslenerek teslim olması çağrısında bulunan annelerden Naciye Sönmez Yıldız da "Oğlum sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan devlete teslim ol. Sana hiçbir zarar gelmez. İşkence falan yok. Hepsi orada uydurulan yalanlardan ibaret. Kaçın, gelin teslim olun. Yeter artık. Bize de size de işkence ediyorlar. Aç mısınız, susuz musunuz, üzerinizde elbise var mı, yemek var mı, yok mu bilmiyoruz. Çocuğum için HDP'nin önüne geldim. Bir çocuk dağda kalsa dahi biz buradayız. Bu davaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. HDP önünde çocuklarına kavuşacakları günü beklediklerini vurgulayan anne Gülbahar Teker ise "Burada çocuklarımızı bekliyoruz. Bir çocuk dağda kalana kadar burada eyleme devam edeceğiz. Onların çocukları Avrupa'da okuyor, bizim çocukların eline silah verdiler. Taşın altında ölmek için verdiler. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Çocuğum için Batman ve Diyarbakır'a gittim. Ben ve çocuğum hastayız. HDP çocuğumu nasıl götürdüyse öylede getirsin bize versin. Ben korkmuyorum, eylemimi devam ettireceğim" diye konuştu.
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