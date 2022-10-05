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Kamuda çalışan işçilerin yemek ücretlerinde değişiklik yapıldı

Kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücreti 17 TL'den net 55 TL'ye yükseltildi.

Ekleme: 5.10.2022 - 15:14 Güncelleme: 5.10.2022 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Kamuda çalışan işçilerin yemek ücretlerinde değişiklik yapıldı
Kamuda çalışan işçilerin 2021 yılında imzalanan ve 2 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapıldı.

Mevcutta brüt 28,66, net 17 lira olarak uygulanan kamu işçisinin günlük yemek yardımı tutarının yükseltilmesi için TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantıda bir araya geldi.

55 liraya çıktı
Bakanlıktaki toplantıda, kamudaki işçilere yapılan günlük yemek yardımı tutarının 10 Ekim'den geçerli olacak şekilde net 55 liraya yükseltilmesini hükme bağlayan protokol imzalandı.

Yaklaşık 550 bin işçiyi kapsıyor
AA'nın aktardığına göre; böylelikle kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 550 bin sürekli işçinin yemek parası yükseltilmiş oldu.
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