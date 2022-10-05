İstanbul'da FETÖ operasyonu! Kıskıvrak yakalandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen FETÖ firarisi eski Binbaşı, saklandığı adreste İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik bir operasyon daha düzenledi. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Yapılanması içerisinde yer alan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 'Binbaşı' rütbesindeyken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve hakkında aranma kaydı bulunan firari G.S., saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 10 bin Euro, 10 bin 440 Dolar, iki bin Kanada Doları ve 10 bin 870 Sterlin ele geçirildi. Adreste çok sayıda dijital materyal de bulundu.