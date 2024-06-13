Yabancı plakalı araç sahipleri dikkat! Bakanlık uyardı

Ticaret Bakanlığı yabancı plakalı taşıtıyla Türkiye'ye gelecek kişilerin dikkat etmesi gereken hususları açıkladı.Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı ve tatil sezonu için yabancı plakalı taşıtıyla Türkiye'ye gelecek kişilerin dikkat etmesi gereken hususları 10 maddede açıkladı. İşte o hususlar:1. Taşıt bilgilerinizi e-Devlet üzerinden 'Taşıt Ön Beyan Uygulaması'na bildirin.2. Türkiye'ye giriş yapacağınız tarihten geriye doğru son bir yıl içinde en az 185 gün yurtdışında bulunduğunuzdan emin olun.3. Taşıtı getiren kişi ehliyet ve pasaportunu ibraz etmeli.4. Yabancı pasaportla giriş yapacaklar için oturum izni hariç en fazla 90 gün süre; Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişiler ise bu durumlarına uygun kimlik veya pasaportları ile giriş yapmaları halinde taşıtlarına 730 gün süre verilir.5. Türkiye'ye girişte taşıta ait Türkiye'de geçerli sigorta poliçesi ile taşıtın ruhsatının ibrazı zorunludur.6. Yurt dışından emekli olanlara sağlanan kolaylıklardan yararlanmak için, konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgenizi yanınıza almayı unutmayın.7. Başkası adına kayıtla taşıtla gelmeniz durumunda geçerli vekaletname ibraz edilmesi gerekmektedir.8. Verilen süre içerisinde taşıtın Türkiye'de bırakılarak yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde taşıtın gümrük idaresine teslim edilmesi veya taşıtın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten taahütnamenin verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde idari para cezası uygulanır. Bu taahütname en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek veya e-Devlet üzerinde yer alan 'Yurt Dışına Taşıtsız Çıkışlarda Taahütname Verme ve Kaldırma' hizmeti kullanılarak verilebilir.10. Türkiye'ye getirildikten sonra taşıtın hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması veya süresi içerisinde yurtdışına çıkarılmaması durumunda cezai müeyyide ile karşılaşacağınızı unutmayınız.