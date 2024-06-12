Çiğli Belediyesi önünde direniş başladı! İşçiler işlerini istiyor

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi'nde çalışan 100'ün üzerinde işçi, önceki gün iş akitlerinin sona erdirildiğine ilişkin cep telefonlarına gelen SMS mesajı ile büyük şok yaşadı. Dün sabah saatlerinden itibaren belediye binası önünde toplanan işçiler, sık sık 'Bize ekmek yoksa size huzur yok', 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları attı.İşçiler adına basın açıklaması yapan DİSK Genel İş Sendikası İzmir 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, dün 16.30 itibariyle Çiğli Belediyesi'nden 125 Çibel işçisi, 22'de Çiğli Gıda işçisi olmak üzere toplamda 147 işçinin işten çıkarıldığını söyledi.Bu 147 işçi içerisinde hamile olan, yeni doğum yapan ve raporlu olan işçiler de olduğunu belirten Gümüştekin, 'Herhangi bir gerekçe gösterilmeden hepsinin iş akitleri tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Bu konuyla ilgili bilinçli olarak 'Mart ayında işbaşı yapanların fesihleri yapılmıştır, çıkartılanlar bankamatikçidir' şeklinde söylentiler yayılsa da çıkartılan işçiler arasında 6 ay hatta 2 yıldan fazla çalışanlar da bulunmaktadır ve hiçbir çalışan bankamatikçi değildir' dedi.Bu söylentileri de üyelerinin işten çıkartılmalarını da kabul etmediklerini vurgulayan Gümüştekin, Çiğli Belediyesi işçileri olarak bugün itibariyle işe geri dönene kadar direnişe başladıklarını açıkladı. Gümüştekin, 'Bizler biliyoruz ki bu ekonomik krizin ortasında her şeyden tasarruf edilir, ancak işçiden asla tasarruf edilmez. Sayın Belediye Başkanına buradan sesleniyoruz; bizlerin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın tek geçim kaynağı buradan aldığımız maaşımızdır. Bu ekonomik krizin ortasında bizi işten çıkartmak demek bizim için hayati önem taşıyan ve tek geçim kaynağımız olan maaşlarımızın elimizden alınması demek, çocuğumuzun ekmeğinin kesilmesi, geleceğinin karartılması demektir. Biz işimize aşımıza, dönene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz' diye konuştu.