Cumhurbaşkanlığı DDO ve YÖK’ten siber hamle

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarının açılmasına ilişkin protokol, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından imzalandı. Yüksek Öğretim Kurulu Merkez Binası’nda gerçekleştirilen imza törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç katıldı. Protokolle siber güvenlik alanında eğitim veren meslek yüksekokulları açılacak ve mevcut siber güvenlik öğrenim programları genişletilecek. Ayrıca siber güvenlik ihtisas üniversitelerinin de belirleneceği protokolle Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezleri’nin etkinliği arttırılacak.“SİBER GÜVENLİK ALANINDAKİ İSTİHDAMIN ARTIRILMASINI AMAÇLIYORUZ”İmzalanan protokolle birlikte siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli iş gücü inşa edileceğini, siber güvenlik öğretim programlarının gelişeceğini ve alandaki eğiticilerin beceri ve yetkinliklerinin artacağını belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, “Yükseköğretimde mevcut siber güvenlik eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesini, siber güvenlik öğretim programlarının yaygınlaştırılmasını ve siber güvenlik alanındaki istihdamın artırılmasını hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.Protokol çerçevesinde siber güvenlik ihtisas meslek yüksekokullarının açılacağı pilot üniversitelerin belirleneceğinin altının çizen Özvar, ”Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bu meslek yüksekokullarına teknik alt yapı, uzman desteği ve mezunların istihdamında olabildiği ölçüde katkı sağlayacaktır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin bilişim sektörü, iş gücü piyasası ve üniversiteler arasında bir köprü görevi üstleneceğini ifade etmek isterim” açıklamasında bulundu."SİBER TEHDİTLERİN YIKICI ETKİLERİNDEN KORUNMAK, CAYDIRICI BİR SİBER GÜÇ OLMAKLA MÜMKÜN”Siber saldırıların günümüzde hibrit savaş yöntemlerinin bir unsuru olarak kullanıldığını belirten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise, “Siber saldırıların artık savaşa dönüşmesi, ülkelerin tıpkı sınırları gibi dijital altyapılarını da korumasını zorunlu hale getirmiştir. Bu durum, ülkeleri politika ve stratejilerini bütüncül bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmeye sevk etmiştir. Siber tehditlerin yıkıcı etkilerinden korunmak, caydırıcı bir siber güç olmakla mümkündür” diye konuştu.“OKULLARDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERE İSTİHDAM DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ”Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işbirliği ile Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarının açılmasına yönelik ilk adımın atıldığını aktaran Koç, “Açılacak olan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları ile yükseköğretimde siber güvenlik programlarını yaygınlaştıracak; kamu, akademi ve sektör temsilcileri ile birlikte siber güvenlik ihtisas üniversitelerini belirleyip, Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin etkinliğini artıracağız. Temel bilgi güvenliği ve siber güvenlik müfredatının standartlaştırılmasını sağlamış olacağız. Siber olay müdahale uzmanı, siber tehdit istihbarat analisti, güvenlik sistemleri operatörü geleceğin mesleklerini belirleyip meslek tanımlarını oluşturacağız ve bu okullardan mezun olacak öğrencilere istihdam desteği sağlayacağız. Ön lisans düzeyinde attığımız bu adım, ileride oluşacak lisans seviyesindeki programlara da zemin teşkil edecek” ifadelerini kullandı.