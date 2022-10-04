YÖK'ten iptal edilen KPSS hakkında yeni açıklama!
YÖK Başkanı Erol Özvar: "(İptal edilen KPSS ile ilgili) Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim.”
YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili açıklamada bulundu.
Yükseköğretim Kurulu'nun ön inceleme yükümlülüğünün olduğunu belirten Özvar, "Bu tamamlandı. Genel Kurul'da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim." dedi.
Yükseköğretim Kurulu'nun ön inceleme yükümlülüğünün olduğunu belirten Özvar, "Bu tamamlandı. Genel Kurul'da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim." dedi.