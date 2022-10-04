Eren Abluka sonbahar-kış operasyonunda 5 terörist leş edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde...Her geçen gün sınır içi ve sınır ötesi bölgelerde başlatılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.1 Ekim tarihinde, Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı.Şırnak’ta 2022-2023 Bestler Dereler, Herekol, Beytüşşebap, Cudi ve Gabar Dağlarında yürütülen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristlerin izini sürüyor.Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik Şırnak kırsalında düzenlenen operasyonlara savaş uçakları ve taarruz helikopterleri yakın hava desteği sağlıyor.Şırnak kırsalında 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlatılan “Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu”nda son dört günde 5 terörist etkisiz hale getirildi.