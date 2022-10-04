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DW'nin ikiyüzlülüğü: Almanya'daki dezenformasyon yasasına tepki göstermezken konu Türkiye 'sansür yasası' dediler

Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), şimdi de 'dezenformasyonla mücadele kanununu' hedef aldı. Bu yasayla benzerlik taşıyan Almanya’daki “Netzwerkdurchsetzungsgesetz” (NetzDG) yasasına tek bir eleştiri dahi yapmayan DW, konu Türkiye olunca düzenlemeyi yerden yere vurdu.

Ekleme: 4.10.2022 - 23:03 Güncelleme: 4.10.2022 - 23:11 / Editör: Ozge Selin
DW'nin ikiyüzlülüğü: Almanya'daki dezenformasyon yasasına tepki göstermezken konu Türkiye 'sansür yasası' dediler
TBMM Genel Kurulunda, 'dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Yasayla birlikte özellikle internet medyasında ve sosyal ağlarda çok sayıda değişiklik yapılacak. İnternet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınması, Erişim Sağlayıcılar Birliği'nin görev ve yetki alanının genişletilmesi, sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin ek düzenlemeler yapılması maddeler arasında yer alıyor.

DW'nin ikiyüzlülüğü: Almanya'daki dezenformasyon yasasına tepki göstermezken konu Türkiye 'sansür yasası' dediler

TÜRKİYE KARŞITI DW YİNE ALGI PEŞİNDE

Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu DW, son olarak 'dezenformasyonla mücadele kanununu' hedef aldı.

Bu yasayla benzerlik taşıyan Almanya'daki “Netzwerkdurchsetzungsgesetz” (NetzDG) yasasına tek bir eleştiri dahi yapmayan DW, konu Türkiye olunca düzenlemeyi yerden yere vurdu.
DW yaptığı yayınlarda yasa tasarısı ile ilgili 'sansür yasası' ifadelerini kullandı.
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DW'nin ikiyüzlülüğü: Almanya'daki dezenformasyon yasasına tepki göstermezken konu Türkiye 'sansür yasası' dediler
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