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Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü: Tek yumruk olmaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile görüştü. Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşliğinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtardığı "Tek Vatan Harekatı" ile kalıcı şekilde pekiştirildiğini dile getiren Bakan Akar, Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk olmaya devam edeceğiz. Her zaman can Azerbaycan’ın yanındayız. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 4.10.2022 - 15:25 Güncelleme: 4.10.2022 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü: Tek yumruk olmaya devam edeceğiz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılanan Bakan Akar için savunma bakanlığında askeri tören düzenlendi. Törende iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından tören birliğini selamlayan Bakan Akar, daha sonra şeref defterini imzaladı.

"TEK MİLLET İKİ DEVLET"

Törenin ardından Bakan Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ikili görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye geçti. Akar, Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutlayan Akar, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin "Tek millet iki devlet" anlayışıyla en üst düzeyde devam ettiğini belirtti.

"AZERBAYCAN HİÇBİR ZAMAN YALNIZ DEĞİLDİR"

Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşliğinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtardığı "Tek Vatan Harekatı" ile kalıcı şekilde pekiştirildiğini dile getiren Akar, "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için tarihi bir fırsat penceresini aralamıştır. Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan ile vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakereleri ve iş birliğine odaklanmalı, uzatılan barış elini tutmalıdır. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'tek millet iki devlet' anlayışı rehberliğinde Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk olmaya devam edeceğiz. Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir" ifadelerini kullandı.
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